Трамп не виключив застосування сили для взяття під контроль Ґренландії

Дональд Трамп прагне взяти Ґренландію під американський контроль

https://racurs.ua/ua/n202924-tramp-ne-vykluchyv-zastosuvannya-syly-dlya-vzyattya-pid-kontrol-renlandiyi.html

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Обраний президент США Дональд Трамп не став виключати можливість вторгнення в Ґренландію або Панаму, коли під час прес-конференції відреагував на відповідне питання журналістів.

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Про це сьогодні, 7 січня, повідомило видання Politico.

Відповідаючи на запитання, чи виключає він економічний або військовий примус для отримання контролю над Ґренландією і Панамським каналом, Трамп зазначив:

Я не збираюся брати на себе зобов’язання щодо цього. Ні. Можливо, доведеться щось зробити.

За словами Трампа, ці території потрібні США «для економічної безпеки».

Трамп неодноразово висловлював бажання, щоб США придбали Ґренландію.

Нам потрібна Ґренландія для цілей національної безпеки, — заявив він. — Люди навіть не знають, чи має Данія якесь законне право на неї, але якщо має, то вони повинні відмовитися від неї, тому що вона потрібна нам для національної безпеки.

Ґренландія, населення якої становить близько 60 тис. осіб, була данською колонією, доки не стала самокерованою з власним парламентом у 1979 році. Вона залишається територією Данії, а Копенгаген контролює її зовнішню і оборонну політику.

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, яка відкинула першу пропозицію Трампа про купівлю Гренландії ще в 2019 році, назвавши її «абсурдною», нещодавно — до відмови Трампа виключити можливість захоплення Ґренландії силою — повторила, що Ґренландія належить ґренландцям".

Серед народу Ґренландії існує велика підтримка того, що Ґренландія не продається і не буде продаватися в майбутньому, — наголосила вона.

Водночас сьогодні старший син Трампа, Дональд Трамп-молодший, прибув до Ґренландії з візитом, який він назвав «приватним».

Трамп також раніше вимагав від Панами відновити право власності на канал для США. США передали контроль над цим критично важливим морським торговельним шляхом Панамі в 1977 році.

Послухайте, Панамський канал життєво важливий для нашої країни. Він експлуатується Китаєм. Китай! І ми віддали Панамський канал Панамі, а не Китаю, — стверджує Трамп.

Зі свого боку, президент Панами Хосе Рауль Муліно вже заявив, що контроль цієї країни над каналом є «таким, що не підлягає обговоренню».

Джерело: Politico