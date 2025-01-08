Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро. Фото:

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Франція відреагувала на заяву Дональда Трампа щодо Ґренландії.

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Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро прокоментував заяви обраного президента США Дональда Трампа щодо Гренландії. Дипломат заявив, що Євросоюз не дозволить іншим країнам атакувати свої кордони. Про це повідомило агентство Reuters.

За його словами, такі атаки неприпустимі від жодної з країн.

Звичайно, це не варіант, що Європейський Союз дозволить іншим країнам світу атакувати свої суверенні кордони, ким би вони не були. Ми — сильний континент, — зазначив він.

Як відомо, Ґренландія не є членом ЄС, але пов’язана з Євросоюзом через спеціальну угоду про асоціацію для заморських країн і територій.

Нагадаємо, 7 січня обраний президент США Дональд Трамп відмовився виключити використання військової сили для взяття під контроль Ґренландії або Панамського каналу, про які він говорив в останні тижні.

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, яка відкинула першу пропозицію Трампа про купівлю Ґренландії ще в 2019 році, назвавши її «абсурдною», днями заявила, що Ґренландія належить ґренландцям".

Джерело: Reuters