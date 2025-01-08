ДБР за рік викрило 120 чиновників за організацію незаконного виїзду за кордон

ДБР за рік викрило 100 чиновників за організацію незаконного виїзду за кордон. Фото:

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Державне бюро розслідувань за минулий рік викрило понад 100 чиновників, які організовували незаконний виїзд чоловіків через кордон.

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Серед 120 фігурантів найчастіше зустрічалися працівники ТЦК, МСЕК, лікарі та правоохоронці. Загалом минулоріч співробітники ДБР розслідували 287 кримінальних проваджень за такими фактами. До суду вже передано 61 обвинувальний акт. Про це ДБР 8 січня повідомило у Telegram.

Зазначається, що правоохоронці задокументовали хабарів у кримінальних провадженнях із нелегальної переправки військовозобов’язаних через державний кордон на 11 млн 400 тис. грн. Також заарештовано майно фігурантів загальною вартістю майже 11 млн грн.

Співробітники Бюро встановили, що для переправлення чоловіків за кордон, зловмисники організовували підроблені діагнози для громадян, оформлювали їх як волонтерів та водіїв гуманітарних вантажів, знімали з військового обліку через відкриття фіктивних кримінальних проваджень тощо.

Крім того, було викрило схеми переведення чоловіків через кордон поза пунктами пропуску або за допомогою фейкового одруження на особі з інвалідністю.

Нагадаємо, днями СБУ викрила двох посадовців однієї з медичних установ області, які за гроші фальсифікували історії хвороб призовників та забезпечували їм фіктивну госпіталізацію. Таким чином чоловіки уникали призову від призову на підставі фіктивної інвалідності.