«Азовці» відбили штурм росіян на Торецькому напрямку. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/ua/n202981-azovci-vidbyly-shturm-rosiyan-na-toreckomu-napryamku-video.html

Ракурс

Українські воїни з бригади «Азов» на Донбасі відбили штурм росіян.

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Загарбники пішли в наступ на позиції українських захисників на Торецькому напрямку. Противник задіяв кілька одиниць бронетехніки, зокрема бойові машини піхоти й МТ-ЛБ. Відповідне відео бригада «Азов» опублікувала в YouTube.

На кадрах можна побачити, що українські захисники почали знищувати техніку ворога ще на під’їзді до позицій — по ворогу відпрацювали ударні БпЛА. Після цього почав працювати танк, який зачищав окупантів у знищеній забудові.

Ворог не припиняє спроб наступу на Торецькому напрямку. «Азовці» роблять усе можливе, щоб стримати ворога і знищити якомога більше цілей, — зазначили в бригаді.

Нагадаємо, бійці 47-ї бригади «Маґура» разом із суміжниками Сил оборони України відбили масований штурм росіян на Курщині. Ворог задіяв танки, БМП, бронетранспортери й навіть багі. У ході бою була знищена російська техніки на мільйони доларів.