Покарати не можна звільнити - Трампу оголосили вирок у справі про виплати порнозірці

https://racurs.ua/ua/n203011-pokaraty-ne-mojna-zvilnyty-trampu-ogolosyly-vyrok-u-spravi-pro-vyplaty-pornozirci.html

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Суддя Нью-Йорка Хуан Мерчан оголосив вирок Дональду Трампу у справі про плату за мовчання порноакторці Стормі Деніелс.

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Трампа, якого суд присяжних улітку 2024 року визнав винним за всіма 34 пунктами обвинувачення у справі про «порногроші», засудили до так званого безумовного звільнення.

Це означає, що Трампу не присудили ні увʼязнення, ні випробувального терміну чи штрафу.

Водночас у нього залишиться формальна судимість, тож 47-й президент США стане першим в історії країни президентом, засудженим за кримінальний злочин.

Під час оголошення вироку Мерчан пояснив, що імунітет, який Трампу надає посада президента, є «чинником, який переважає всі інші».

А якби він був «звичайним громадянином», то «не мав би права на такий значний захист».

Сам Трамп брав участь у засіданні по відеозвʼязку, а у своєму виступі розкритикував суд як «полювання на відьом» та назвав його «найгіршим досвідом» у своєму житті.

Суть справи Деніелс

У 2016 році, під час передвиборчої кампанії порнозірка Стормі Деніелс (справжнє імʼя — Стефані Грегорі Кліффорд) звернулася до журналістів із пропозицією написати про її роман з Трампом. Нібито, вона мала залізобетонні докази того, що такий роман був. Але передвиборчий штаб Трампа зіграв на випередження і заплатив Деніелс 130 тис. дол. за мовчання.

Якби Трамп просто дав їй свої гроші, то нічого такого б не було. Але платив Деніелс його адвокат Майкл Коен. Він працював у юридичній команді Трампа з 2007 року. У 2018 році Коен став фігурантом справи про втручання росії у вибори президента США 2016 року та повʼязані з цим фінансові махінації. Тоді ж він визнав себе винним, його позбавили адвокатської ліцензії.

Походження грошей викликало питання, Коен заявляв, що заплатив Деніелс зі своїх особистих грошей, але для цього оформив фірму-одноденку Essential Consultants LLC. Після чого Коен і Деніелс уклали угоду про нерозголошення інформації. Підписів Трампа на жодних документах немає. У документах Трамп та Деніелс фігурували під псевдонімами «Пеггі Петерсон» і «Девід Деніссон». А офіційно платіж оформили як «юридичні витрати». За законом штату Нью-Йорк це вже вважається підробкою документів.

Але навіть у такому разі це лише дрібне правопорушення, а не злочин. Щоб висунути серйозне обвинувачення, прокурорам треба довести, що Трамп намагався приховати інші незаконні дії. Наприклад, порушення закону про вибори.

Нью-йоркська прокуратура розглядала варіант звинуватити Трампа в цьому, тому що намір приховати платіж Деніелс та всю цю історію свідчить про бажання ввести в оману виборців.

Прокуратурі потрібно було довести, що виплата Деніелс має якийсь стосунок до виборів.