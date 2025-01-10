До 90% військових, які добровільно повернулися після СЗЧ, скеровані до військових частин

https://racurs.ua/ua/n203015-do-90-viyskovyh-yaki-dobrovilno-povernulysya-pislya-szch-skerovani-do-viyskovyh-chastyn.html

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До 90% військових, які добровільно повернулися після самовільного залишення частини (СЗЧ), уже скеровані до військових частин.

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Після повернення з СЗЧ військових скеровують до батальйонів резерву — і після цього у них є можливість обрати військову частину, нагадав начальник відділу комунікацій Головного управління ВСП Сергій Кузьменко.

Він зазначив, що представники частин працюють у батальйонах резерву і пропонують військовим такий вибір.

9 січня Верховна Рада продовжила термін добровільного повернення з СЗЧ до 1 березня, раніше граничним терміном було 1 січня. У законі № 12076 йдеться про «швидке повернення"на службу без кримінальної відповідальності тих військовослужбовців, хто здійснив СЗЧ.

Командир і далі матиме три доби для відновлення військового на службі, як це було в попередні 2 місяці. «Але всім тим, хто думає, що буде ще раз продовження терміну дії законопроєкту — то цього не буде. Як і наймовірніше, повернеться криміналізація за здійснення першого СЗЧ, — так прокоментувала новацію народна депутатка Соломія Бобровська.

Для військових, які повернуться з першого СЗЧ вчасно, будуть поновлені виплати грошового і здійснення продовольчого, речового, інших видів забезпечення, пільг та соціальних гарантій.

Після прийняття відповідного закону восени 2024 року до українського війська повернулось понад 7 тисяч військових, які вперше самовільно залишили частини. Про це заявили у Держбюро розслідувань.

З них 4 тис. 396 осіб вже офіційно поновлені на військовій службі, щодо решти відбувається процес поновлення та закриття кримінальних проваджень.

За даними Офісу генерального прокурора, від початку повномасштабного вторгнення в Україні відкрили майже 90 тисяч проваджень щодо самовільного залишення частини та дезертирства.

Військовослужбовці, які бажають повернутися на службу, можуть звернутися до своїх військових частин або повідомити про свій намір відповідні органи, такі як спеціалізовані прокуратури у сфері оборони, територіальні управління Державного бюро розслідувань, органи Національної поліції чи територіальні управління Військової служби правопорядку.