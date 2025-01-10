лукашенко не дозволив голосувати білорусам за кордоном на президентських виборах

білорусь не відкриватиме закордонні дільниці на цьогорічних президентських виборах

https://racurs.ua/ua/n203016-lukashenko-ne-dozvolyv-golosuvaty-bilorusam-za-kordonom-na-prezydentskyh-vyborah.html

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білорусь не відкриватиме закордонні дільниці на цьогорічних президентських виборах.

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Усе через те, що нібито не буде «належних заходів безпеки», які створювали раніше. Такі законодавчі зміни обґрунтували й тим, що за кордоном поменшало працівників дипломатичного корпусу.

У білорусі сподіваються, що інші держави не перешкоджатимуть білоруським громадянам перетинали кордон, аби реалізували свої виборчі права. Водночас на цьогорічних президентських виборах країна відмовилась від спостерігачів ОБСЄ.

Раніше ЦВК білорусі оприлюднила список кандидатів на виборах президента — серед них чинний самопроголошений президент країни олександр лукашенко. Його можуть переобрати президентом уже на сьомий термін.

День голосування призначили на 26 січня. Результати виборів стануть відомі до 5 лютого.