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Ракурс
У Києві мажори перекривали дорогу і співали «Я русскій» - їх вирахували

У Києві мажори перекривали дорогу і співали «Я русскій» — їх вирахували (ФОТО)

10 січ 2025, 21:37
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Поліція Києва встановила усіх учасників відео за участю неповнолітніх: з ними та їх батьками вже спілкуються ювенальні поліцейські.


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Один із учасників раніше фігурував у відео з російською музикою та отримав рік пробаційного нагляду за ст. 436−2 КК України.

Після завершення перевірки діям кожному з шести фігурантів буде надано правову оцінку.

У Києві група молодиків-мажорів перекривала дорогу, співала «Я русскій» і розкидала гроші, проїжджаючи повз меморіал загиблим воїнам. Серед учасників були син нардепа від ОПЗЖ та син колишнього голови Лиману.

Учасники публікували відео в соцмережах, де один із них заявив, що «всі проблеми вирішаться завдяки подарункам від батьків».

Правоохоронці з’ясовують коли відбулась подія та усіх її учасників задля притягнення їх до відповідальності.

Джерело: Ракурс


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