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У Києві мажори перекривали дорогу і співали «Я русскій» - їх вирахували
У Києві мажори перекривали дорогу і співали «Я русскій» — їх вирахували (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n203017-u-kyievi-majory-perekryvaly-dorogu-i-spivaly-ya-russkiy-yih-vyrahuvaly-foto.htmlРакурс
Поліція Києва встановила усіх учасників відео за участю неповнолітніх: з ними та їх батьками вже спілкуються ювенальні поліцейські.
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Один із учасників раніше фігурував у відео з російською музикою та отримав рік пробаційного нагляду за ст. 436−2 КК України.
Після завершення перевірки діям кожному з шести фігурантів буде надано правову оцінку.
У Києві група молодиків-мажорів перекривала дорогу, співала «Я русскій» і розкидала гроші, проїжджаючи повз меморіал загиблим воїнам. Серед учасників були син нардепа від ОПЗЖ та син колишнього голови Лиману.
Учасники публікували відео в соцмережах, де один із них заявив, що «всі проблеми вирішаться завдяки подарункам від батьків».
Правоохоронці з’ясовують коли відбулась подія та усіх її учасників задля притягнення їх до відповідальності.