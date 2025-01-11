Зеленський провів розмову з Байденом. Фото: ОП

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Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з главою США Джо Байденом.

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Український лідер висловив співчуття у зв’язку з масштабними пожежами в Каліфорнії, які забрали життя людей, та відзначив героїзм американців, що борються з вогнем. Окремо Зеленський подякував США за консолідацію міжнародної спільноти на підтримку України та створення глобальної коаліції на захист свободи та міжнародного миру. Про це повідомили в Офісі президента.

Також однією з тем для розмови став новий пакет американських санкцій, спрямованих на енергетичний сектор росії. Зеленський наголосив, що удар по тіньовому флоту рф та компаніях Газпромнєфть" і «Сургутнєфтєгаз» дуже важливий, бо вони акумулюють гроші особисто для російського диктатора володимира путіна.

Також президенти України та США обговорили ситуацію на фронті та необхідність посилення повітряної оборони України, зокрема розширення використання систем ППО «Петріот», які вже показали свою ефективність.

Нагадаємо, 10 січня президент України Володимир Зеленський анонсував візит британського прем'єра Кіра Стармера. Також глава держави поінформував, що лідери ЄС обговорюють розміщення міжнародних миротворчих сил в Україні на тлі обіцянок Трампа завершити війну.