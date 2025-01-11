Байден заявив про шанс України перемогти у війні з рф. Фото:

https://racurs.ua/ua/n203030-bayden-zayavyv-pro-shans-ukrayiny-peremogty-u-viyni-z-rosiieu.html

Ракурс

Чинний президент США Джо Байден зробив нову заяву про війну в Україні.

.

Українці матимуть шанс на перемогу у війні з російською федерацією доти, доки Європа буде мати єдину позицією щодо України. Також важливо, щоб американський Конгрес не зупиняв допомогу Україні. Про це Байден заявив після розмови з президентом України Володимиром Зеленським, йдеться в заяві Білого дому.

Сьогодні я мав довгу розмову з президентом України Володимиром Зеленським. І думаю, що доки ми продовжуватимемо тримати західну Європу єдиною щодо України, є реальний шанс, що українці можуть перемогти, — сказав він.

Також він розповів, що ціна участі у війні для росії «неймовірно висока», бо країна-агресор втратила понад 600 тис. загиблих та поранених.

Байден наголосив, що надав всі необхідні кошти Україні, які мав повноваження надати як президент.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з главою США Джо Байденом. Говорили про американські санкції, спрямовані на енергетичний сектор рф, а також обговорили ситуацію на фронті та необхідність посилення повітряної оборони України.