Авто з чоловіками-втікачами затримали прикордонники. Фото: ДПСУ

https://racurs.ua/ua/n203031-avto-z-cholovikamy-zatrymaly-na-kordoni-z-moldovou.html

Ракурс

Автомобіль з чоловіками намагався нелегально перетнути державний кордон в Одеській області.

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Прикордонники зупинили автівку вщерть заповнену чоловіками призовного віку. Водій та його пасажири мали намір втекти до Молдови. Серед 11 порушників були мешканці Львівської, Дніпропетровської, Луганської, Харківської, Донецької, Запорізької та Одеської областей. Про це Державна прикордонна служба України повідомила у Telegram.

Допомгти перейти кордон чоловікам пообіцяв організатор — адмін одного з телеграм-каналів. Він співпрацював з водієм, який мав переправити всіх пасажирів та лишитися на території сусідньої Молдови. Свої послуги «ділок» оцінив у суму від 7 до 10 тис. дол., які мали бути переведені на крипто-гаманець.

Щодо дій водія прикордонники повідомили поліцейських, а на його 10 пасажирів склали адміністративні протоколи й скерували їх до суду.

Нагадаємо, Національна поліція провела понад 600 одночасних обшуків в межах першого етапу спецоперації з перекриття каналів вивозу чоловіків призовного віку за кордон. За добу поліцейські ліквідували майже 50 таких схем, а учасникам повідомили понад 60 підозр.