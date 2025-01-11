Україна хоче купити в Італії системи ППО за російські активи. Фото:

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Україна хоче посилити ППО коштом країни-агресора росії.

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Україна планує використати доходи від заморожених російських активів на закупівлю засобів протиповітряної оборони в Італії. Відповідні переговори заступник міністра оборони бригадний генерал Анатолій Клочко обговорив з делегацією Агенції з питань оборонної промисловості Міноборони Італії. Про це 11 січня повідомила прес-служба МОУ.

За словами Клочка, Київ зацікавлений у закупівлі не лише засобів ППО італійського виробництва, але й боєприпасів для них.

Представники українського уряду ознайомилися з продукцією італійських оборонних компаній, а представник Агенції з питань оборонної промисловості Міноборони Італії Марчелло Меле розповів про механізми потенційної співпраці.

Італійська делегація висловила готовність країни бути не лише важливим партнером у підтримці України, а й брати участь у коректному розподілі бюджету ЄС для використання всіх спроможностей української промисловості в тому числі, — наголосили в оборонному відомстві.

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Бундесвер передасть Україні додаткові 50 ракет-перехоплювачів до систем протиповітряної оборони IRIS-T. Спочатку ці боєприпаси призначалися для німецької армії, але тепер їх відправлять з виробництва безпосередньо для ЗСУ.