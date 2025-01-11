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Ракурс
На Луганщині студентів направлять на практику у госпіталі для терористів, фото: «Гатчинская правда»

Студентів з ТОТ відправляють на практику у госпіталі для терористів «сво» — ЦНС

11 січ 2025, 16:21
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У тимчасово окупованому Луганську фейкова академія культури і мистецтв Матусовского відправлятиме своїх студентів на практику в рф — здебільшого у так звані реабілітаційні центри для терористів «сво».


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Там студенти працюватимуть у місцевих клубах та розважатимуть культзаходами списаних «героїв». Про це сьогодні, 11 січня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Така виробнича практика студентів-культурологів — це частина кремлівської політики окупації України, — наголошують у ЦНС. — Насамперед русифікувати молодь та знищити їх українську самоідентичність. А ще — нав’язати відчуття причетності до «руського міра» та його подвигів і за одно виправдання злочинів терористів.

У ЦНС зазначають, що луганська «академія» культури не єдина у таких діях, і закликають повідомляти інформацію про посіпак кремля до відповідного анонімного чат-бота.

Джерело: Ракурс


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