Чоловіка, який намагався спалити прапорці на Майдані, затримали правоохоронці, фото: Нацполіція

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У соцмережах нещодавно з’явилося відео, на якому молодий чоловік обливає прапорці, що встановлюють загиблим військовим, рідиною з пляшки для розпалювача та намагається їх підпалити.

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Правоохоронці провели комплекс оперативних заходів у результаті яких затримали молодика — ним виявився 23-річний киянин. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Наразі з ним працюють слідчі, — зазначили в поліції.

6 січня прес-служба поліції Києва повідомляла, що правоохоронці виявили відповідний відеозапис під час моніторингу соцмереж й встановлюють особу порушника.