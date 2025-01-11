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Ракурс
Чоловіка, який намагався спалити прапорці на Майдані, затримали правоохоронці, фото: Нацполіція

У Києві затримали чоловіка, який намагався спалити прапорці загиблим військовим (ФОТО)

11 січ 2025, 18:48
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У соцмережах нещодавно з’явилося відео, на якому молодий чоловік обливає прапорці, що встановлюють загиблим військовим, рідиною з пляшки для розпалювача та намагається їх підпалити.


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Правоохоронці провели комплекс оперативних заходів у результаті яких затримали молодика — ним виявився 23-річний киянин. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Наразі з ним працюють слідчі, — зазначили в поліції.

6 січня прес-служба поліції Києва повідомляла, що правоохоронці виявили відповідний відеозапис під час моніторингу соцмереж й встановлюють особу порушника.

Чоловіка, який намагався спалити прапорці на Майдані, затримали правоохоронці, фото: Нацполіція

Джерело: Ракурс


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