Пожежа спалахнула вранці 12 січня у Поляницькій громаді на Прикарпатті, фото: Світлана Онищук

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В Івано-Франківській області вогнем знищено будівлю Вороненківської гімназії Поляницької громади.

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Про це сьогодні, 12 січня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомила очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

Займання сталось на світанку. На місце було направлено рятувальників з Ворохти, Яремче та Надвірної. Гасіння ускладнювалося через сильні пориви вітру, а також відсутність поблизу вододжерел, — зазначила вона.

Постраждалих немає, причини та завдані вогнем збитки встановлюються.

У гімназії навчається 44 учні 1−8 класів. Після канікул діти розпочнуть навчання в онлайн форматі. Ведеться робота, щоби учні початкових класів відновили навчання в очному режимі у пристосованих приміщеннях, — додала Онищук.

Прес-служба ДСНС повідомляє, що пожежа у двоповерховій будівлі навчального закладу площею 220 кв. м виникла о 04.08. О 07.50 вогнеборці пожежу ліквідували. Було залучено 45 рятувальників і 13 спецавтомобілів.