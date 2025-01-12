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Ракурс
У Трампа також вимагають від України зниження мобілізаційного віку

У Трампа також вимагають від України зниження мобілізаційного віку

12 січ 2025, 19:13
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Майбутній радник Дональда Трампа з питань нацбезпеки, конгресмен Майк Волц вважає, що Україна має знизити мобілізаційний вік, щоб залучити сотні тисяч нових війсьових і стабілізувати лінію фронту.


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На думку Волтса, зниження мобізізаційного віку необхідно для стабілізації лінії фронту, щоб могла бути досягнута та чи інша угода.

Одна з речей, яку ми будемо просити в українців, полягає в тому, що вони зараз мають проблеми з людським ресурсом. Їхній призовний вік зараз — 26 років [насправді 25 років — ред.], а не 18. Я не думаю, що багато людей усвідомлюють, що вони можуть створити сотні тисяч нових солдатів, — сказав радник Трампа у розмові з ABC News.

За словами Волтца, війна повинна закінчитися дипломатично, і він не вважає реалістичним, що вдасться вигнати кожного росіянина з української землі.

«Ракурс» писав, що Волц повідомив: телефонна розмова між Трампом і путіним може відбутися «найближчими днями чи тижнями».

Джерело: Ракурс


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