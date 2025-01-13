Танкери з російською нафтою застрягли біля берегів КНР. Фото:

https://racurs.ua/ua/n203090-tankery-z-rosiyskou-naftou-zastryagly-bilya-beregiv-kytau-bloomberg.html

Ракурс

Три танкери з понад 2 млн барелів російської нафти застрягли у водах на сході Китаю.

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Ці судна нет можуть зайти в порти через санкції Сполучених Штатів Америки. Ці судна, як і багато інших, потрапила під найагресивніший пакет заходів, спрямованих проти російського експорту нафти з моменту вторгнення в Україну на початку 2022 року. Про це повідомило видання Bloomberg.

Зазначається, що танкер Huihai Pacific мав прибути до порту Дунцзякоу в провінції Шаньдун 15 січня після завантаження майже 770 тис. барелів нафти марки ESPO з російського тихоокеанського порту Козьміно на початку місяця. Однак на вихідних судно змінило курс і зараз стоїть у відкритому морі, завантажене нафтою.

Ще одне судно Mermar пливло з Козьміна з більш ніж 755 тис. барелів нафти і мало зайти в порт Яньтай цього тижня. Однак цей танкер знову чекає біля берега.

Третє судно Olia з майже 709 тис. барелів нафти і також прямувало до Яньтая, але зараз стоїть у Жовтому морі.

Раніше повідомлялося, що російський танкер, що втратив управління, дрейфує на північ від острова Рюген у Балтійському морі. На борту судна перебуває приблизно 99 тис. т нафти.

Джерело: Bloomberg