Трампа урятувала перемога на виборах, - звіт спецпрокурора США

https://racurs.ua/ua/n203113-trampa-uryatuvala-peremoga-na-vyborah-zvit-specprokurora-ssha.html

Ракурс

Було достатньо доказів, щоб засудити Дональда Трампа, якби він вдруге не став президентом, йдеться у звіті спецпрокурора Джека Сміта, який вів справу про втручання Трампа у вибори 2020 року.

.

Трамп нібито проводив кампанію тиску в «хитких штатах». Він контактував з лідерами штатів і закликав їх «вжити заходів, щоб ігнорувати підрахунок голосів», пише The Washington Post.

На початку січня 2021 року, за кілька днів до того, як Конгрес засвідчив результати виборів, Трамп зателефонував держсекретарю Джорджії Бреду Раффенспергеру і благав його «знайти 11 780 голосів» — саме цей розрив приніс перемогу Байдену.

Коли стало зрозуміло, що Трамп програв в Арізоні, то разом зі своїм адвокатом вони намагалися переконати тодішнього спікера Палати представників Арізони Расті Бауерса допомогти їм. Ц звіті кажуть, що вони «використовували неправдиві заяви про шахрайство, щоб спробувати переконати спікера скликати законодавчий орган штату на сесію і замінити законних виборців Арізони на нелегітимних пана Трампа».

Водночас другий звіт щодо справи, де Трамп, імовірно, зберігав секретні документи, поки що не оприлюднили — адвокати новообраного президента звернулися до суду з таким проханням, і його задовольнили.