Повітряні сили пообіцяли не переводити в інші війська дефіцитних фахівців. Фото:

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Повітряні сили відреагували на скандал з переведенням фахівців інженерно-авіаційної служби в піхоту.

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У командуванні ПС заявили, що фахівців інженерно-авіаційної служби не переводитимуть до інших підрозділів ЗСУ. Це стосується й решти дефіцитних спеціальностей, а також тих, хто навчався за кордоном на західній техніці. Відповідна заява з’явилася у Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Враховуючи резонанс у медіа стосовно переведення фахівців інженерно-авіаційної служби в підрозділи інших родів та видів ЗСУ, офіційно повідомляю — такі переведення здійснюватися не будуть! Це стосується й інших дефіцитних у Повітряних силах спеціальностей. Також не йдеться про переведення людей, які навчались за кордоном на західну техніку зенітних ракетних військ, підготовлених воїнів з розрахунків мобільних вогневих груп, інших вузькоспеціалізованих фахівців, знайти заміну яким обʼєктивно важко, — йдеться у повідомленні.

Водночас командування додало, що ситуація на фронті «вимагає непростих рішень від вищого військового керівництва». Й наголосило, що Повітряні сили «не перший рік посилюють бойових побратимів на передовій». У заяві вказується, що у сухопутні підрозділи поетапно переводять «визначену кількість особового складу».

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ виник скандал. Авіаційні техніки зі 114-ї бригади ПС просять розголосу через ситуацію, що склалася зі переведенням персоналу у піхоту. Раніше з бригади на фронт забрали 250 осіб, зараз планують ще 218. Військові б’ють на сполох, бо обслуговувати авіаційну техніку буде нікому.

У Генштабі ЗСУ заявили, що не планувалося і не планується переводити у піхотні підрозділи гостродефіцитних спеціалістів інженерно-авіаційної служби Повітряних сил, які обслуговують літаки.