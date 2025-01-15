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ЗСУ знищили 400 одиниць озброєння та техніки рф. Фото:

ЗСУ за добу знищили майже 400 одиниць російського озброєння та техніки

15 січ 2025, 08:48
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Загальні втрати російської армії у війні з Україною склали вже понад 812 тис. окупантів.


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За останню добу українські захисники знищили 1 тис. 580 окупантів та близько 400 одиниць озброєння та техніки. Серед спаленого — танки, бойові броньовані машини, артилерійські системи, автомобілі, системи протиповітряної оборони та безпілотники. Про це Генеральний штаб ЗСУ повідомив у Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 15 січня 2025 року орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 812 тис. 670 (+1580) осіб,
  • танків — 9 тис. 780 (+13) од,
  • бойових броньованих машин — 20 тис. 348 (+22) од,
  • артилерійських систем — 21 тис. 975 (+52) од,
  • РСЗВ — 1 тис. 262 (+0) од,
  • засоби ППО — 1 тис. 46 (+2) од,
  • літаків —369 (+0) од,
  • гелікоптерів — 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 22 тис. 383 (+107),
  • крилаті ракети — 3 тис. 18 (+0),
  • кораблі/катери — 28 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 33 тис. 995 (+204) од,
  • спеціальна техніка — 3 тис. 696 (+0).

Нагадаємо, 13 січня Національна розвідувальна служба Республіки Корея повідомила, що за два тижні січні у Курській області рф загинули близько 300 солдатів військового контингенту Північної Кореї. Це на 200 військових більше, ніж було зафіксовано в грудні минулого року.

Джерело: Ракурс


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