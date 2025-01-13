Втрати військових КНДР у Курській області назвала розвідка Південної Кореї

Втрати військових КНДР у Курській області назвала розвідка. Фото:

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Втрати північнокорейських військових у Курській області назвала південнокорейська розвідка.

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Станом на зараз у Курській області загинули близько 300 солдатів військового контингенту Північної Кореї. Це на 200 військових більше, ніж було зафіксовано в грудні минулого року. Про це повідомило агентство Yonhap із посиланням на Національну розвідувальну службу Республіки Корея.

Зазначається, що зараз загальні втрати військ КНДР на Курщині становлять близько 3 тис. осіб. З них 300 північних корейців стали «вантажем 200», а поранення у боях дістали 2 тис. 700 солдатів.

А за підсумками грудня розвідка повідомляла про втрати в 100 убитих і близько 1 тис. поранених солдатів з Північної Кореї.

Нагадаємо, бійці підрозділу UA_REG Окремого центру спеціальних операцій «Захід» імені князя Ізяслава Мстиславича прийняли восьмигодинний бій з північнокорейцями. В ході вогневого контакту жоден український спецпризначенець не постраждав.