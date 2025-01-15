Дрони вдарили по заводу у Тамбовській області рф. Фото: РосЗМІ

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Невідомі дрони атакували Тамбовську область рф у ніч на 15 січня.

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Жителі Тамбова чули у небі звук двигуна безпілотника. Згодом в передмісті було чутно кілька вибухів — це безпілотники намагалися атакувати промисловий об'єкт у селищі Нова Ляда. Після атаки було видно дим у тому районі. Про це пишуть місцеві пабліки.

Зазначається, що під атакою міг бути місцевий спиртзавод, післдя вибухів було видно пожежу на підприємстві. Також поруч розташований військовий полігон.

Місцева заявила про «збиття» усіх БпЛА й виявлення уламків, які «зачепилися за гілки дерев і вибухнули».

Нагадаємо, у ніч проти 14 січня Сили оборони України уразили на території російської федерації низку важливих цілей. Були атаковані об'єкти на відстані від 200 до 1100 км у глибині країни-агресора.

Зокрема, були уражені Алексінський хімічний комбінат у Тульській області, склади боєприпасів на аеродромі «Енгельс» в Саратовській області, Саратовський нафтопереробний завод. Також було атаковано Брянський хімічний завод.