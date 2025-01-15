Рада дозволила відправляти підрозділи ЗСУ за кордон під час воєнного стану. Фото:

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Верховна Рада в цілому проголосувала за законопроект про відправлення підрозділів ЗСУ за кордон під час воєнного стану.

За проект закону № 12378 щодо унормування окремих питань направлення та перебування підрозділів Збройних сил України закордоном у період дії воєнного стану проголосували 317 парламентарів. Рішення направити підрозділи ЗСУ до інших держав ухвалює президент, але з поданням, щоб це схвалила ВРУ. Про це народний депутат Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

Закон передбачає, що для відправки військових за кордон подаватимуть інформацію про завдання, загальну чисельність підрозділів, тип і склад їхнього озброєння, військової техніки, підпорядкованість, строки перебування та умови їх продовження. Це стосуватиметься підрозділів Збройних сил, які до дня набрання чинності закону відправили до іншої держави та перебували на її території.

Однак це не стосується випадків, коли військові відбивають збройну агресію на території держави-агресора.

Нагадаємо, 15 січня Верховна Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію в Україні ще на 90 днів — до 8 лютого та 9 травня 2025 року. Це вже 14 раз після повномасштабного вторгнення український парламент ухвалює відповідні рішення.