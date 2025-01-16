Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Сили ППО збили 34 російські БПЛА, інфографіка: Повітряні сили

34 БПЛА збили сили ППО України в ніч на 16 січня (ІНФОГРАФІКА)

16 січ 2025, 10:17
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 16 січня (із 20.00 15 січня) атакували Україну загалом 55 ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Запуски здійснювалися із районів російських Міллерово, Орла, Брянська та Приморсько-Ахтарська. Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

Станом на 09.00 сьогоднішнього дня:

  • підтверджено збиття 34 ударних БПЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях;
  • кілька БПЛА влучили у фермерське господарство на Чернігівщині;
  • внаслідок падіння збитих ворожих безпілотників пошкоджено приватні будинки на Харківщині та Полтавщині;
  • 18 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Сили ППО збили 34 російські БПЛА, інфографіка: Повітряні сили

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів