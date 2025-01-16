Сили ППО збили 34 російські БПЛА, інфографіка: Повітряні сили

https://racurs.ua/ua/n203173-34-bpla-zbyly-syly-ppo-ukrayiny-v-nich-na-16-sichnya-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 16 січня (із 20.00 15 січня) атакували Україну загалом 55 ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Запуски здійснювалися із районів російських Міллерово, Орла, Брянська та Приморсько-Ахтарська. Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

Станом на 09.00 сьогоднішнього дня: