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Сили ППО збили 34 російські БПЛА, інфографіка: Повітряні сили
34 БПЛА збили сили ППО України в ніч на 16 січня (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n203173-34-bpla-zbyly-syly-ppo-ukrayiny-v-nich-na-16-sichnya-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 16 січня (із 20.00 15 січня) атакували Україну загалом 55 ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.
Запуски здійснювалися із районів російських Міллерово, Орла, Брянська та Приморсько-Ахтарська. Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України, — вказано в повідомленні.
Станом на 09.00 сьогоднішнього дня:
- підтверджено збиття 34 ударних БПЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях;
- кілька БПЛА влучили у фермерське господарство на Чернігівщині;
- внаслідок падіння збитих ворожих безпілотників пошкоджено приватні будинки на Харківщині та Полтавщині;
- 18 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
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