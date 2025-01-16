Повітряні сили створили спецкомісію щодо переведень в піхоту і запустили кілька “гарячих ліній”

https://racurs.ua/ua/n203185-skandal-schodo-pereveden-u-pihotu-povitryani-syly-stvoryly-speckomisiu-i-zapustyly-kilka.html

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Повітряні сили створили спецкомісію щодо переведень в піхоту і запустили кілька «гарячих ліній».

Як повідомили в Командуванні ПС, комісія працює з метою недопущення переведення військовослужбовців дефіцитних спеціальностей, що може суттєво вплинути на боєздатність підрозділів Повітряних сил:

Передусім це стосується, тих, хто експлуатує та обслуговує технологічну авіаційну техніку, техніку зенітних ракетних, радіотехнічних військ, фахівців РЕБ та інших спеціальностей, укомплектованих мобільних вогневих груп, а також військовослужбовців, які проходили навчання за кордоном на західні зразки озброєння.

У КПС ЗСУ наголошують, що було «прийнято відповідні рішення щодо недопущення переведення військовослужбовців дефіцитних спеціальностей в інші роди та види Збройних сил».

Наразі комісія Повітряних Сил перевіряє, чи мають місце порушення. Якщо такі випадки, будуть встановлені, прийматимуться рішення щодо їх виправлення, — обіцяють у командуванні.

Раніше у Повітряних силах пояснили, кого точно не будуть переводити з авіації в піхоту.

Переведення фахівців інженерно-авіаційної служби та інших дефіцитних у ПС спеціальностей у підрозділи інших родів та видів ЗСУ здійснюватись не будуть.

Також не йдеться про переведення:

тих, хто навчався за кордоном на західну техніку зенітних ракетних військ,

підготовлених воїнів з розрахунків мобільних вогневих груп,

інших вузькоспеціалізованих фахівців, «знайти заміну яким обʼєктивно важко».

Повітряні сили вже не перший рік посилюють бойових побратимів на передовій. Передусім це стосується підрозділів, які готуються на базі Зведеної стрілецької бригади ПС і воюють на найгарячіших напрямках фронту. Крім того, Повітряні сили поетапно переводять в сухопутні підрозділи визначену кількість особового складу для посилення бригад на лінії фронту. Втім, це не буде стосуватись саме дефіцитних спеціальностей й фахівців, які задіяні для виконання завдань бойовою авіацією, — наголошується в повідомленні.

В органах військового управління працюють гарячі лінії (call-центри), а також електронна пошта, куди можна звертатись для зворотнього зв’язку:

В Командуванні Повітряних сил: тел. 0800500410−2−5, пошта: callcenter. [email protected]

В повітряних командуваннях: