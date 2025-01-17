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Ракурс
Кабмін хоче прив'язати пільги на комуналку до вчасної оплати послуг

Уряд пропонує прив’язати пільги на комуналку до вчасної оплати послуг

17 січ 2025, 20:51
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Кабінет міністрів затвердив проєкт закону, що зобов’язує пільгові категорії громадян щомісячно спрямовувати кошти виплаченої пільги на оплату спожитих житлово-комунальних послуг.

Умови надання пільг у разі відсутності оплати спожитих послуг коштами пільг будуть визначатися у порядку, встановленому Кабінетом міністрів, пише «Ліга».

На відміну від субсидій, в законодавстві відсутні норми щодо врахування факту наявності заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг у разі надання пільг.

Станом на початок серпня 2024 року загальна сума боргу громадян, яким надається пільга на оплату житлово-комунальних послуг, становила 732,9 млн грн.

Саме цю ситуацію має виправити законопроєкт.

Джерело: Ракурс


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