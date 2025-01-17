Христя Фріланд вступає в гонку за посаду прем'єр-міністра Канади

https://racurs.ua/ua/n203231-hrystya-friland-vstupaie-v-gonku-za-posadu-premiera-kanady.html

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Українка Христина Фріланд починає боротьбу за головування в одній з найбільших партій Канади. Попередній глава — Джастін Трюдо подав днями у відставку з цієї посади.

Фріланд оголосила про свою кандидатуру на пост лідера Ліберальної партії, зробивши ставку на те, що вона зможе змінити тенденцію до зниження рейтингів, яка поставила правлячу партію на шлях поразки на виборах в цьому році.

Якщо вона переможе на внутрішніх партійних виборах, то стане новою очільницею канадського уряду.

Вона змагатиметься з Марком Карні, колишнім головою Банку Канади та Банку Англії, який офіційно розпочав свою передвиборчу кампанію у четвер.

Переможець стане прем'єр-міністром у березні, але ймовірність того, що незабаром після цього йому доведеться брати участь у виборах, досить висока, оскільки всі основні опозиційні партії заявили, що планують голосувати за відставку уряду.

Ліберальна партія Канади обере нового лідера 9 березня. Це означає, що до цієї дати Джастін Трюдо буде прем'єр-міністром. Очевидно, останні місяці перебування Трюдо на посаді будуть пов’язані з первинною реакцією Канади на загрози Трампа.

Парламент Канади відновить свою роботу лише 24 березня.