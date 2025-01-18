Одну з балістичних ракет над Києвом збили на малій висоті

https://racurs.ua/ua/n203241-odnu-z-balistychnyh-raket-nad-kyievom-zbyly-na-maliy-vysoti.html

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Одну з балістичних ракет над Києвом збили на малій висоті, тому падіння її уламків призвело до значних руйнувань.

Про це розповів начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

Він підтвердив, що обидві ракети, які летіли на Київ, було збито. Але одну з них — уже надто низько, що призвело до таких суттєвих наслідків.

Натомість у Запоріжжі було два «прильоти» балістики по підприємству, там тривають пошукові роботи.

Як нагадав Ігнат, у Повітряних силах неодноразово наголошували: фрагменти збитої ракети не можуть розчинитись у повітрі, тому наслідки протиповітряного бою в такій місцевості, як густонаселені міста, на жаль, трапляються часто.

Усе, що збивається в повітрі, обов’язково упаде на землю, тому ми щоразу просимо громадян дотримуватися заходів безпеки і перебувати в укриттях, — додав він.

Наразі в ДСНС підтверджують загибель у Києві на Лук’янівці трьох людей. Двоє з них під час удару згоріли в машині, один був перед виходом з метро.