Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Пожежі в росії. Фото: РосЗМІ

Російський Єкатеринбург залишився без пожежної техніки через українські БпЛА

18 січ 2025, 15:49
999

Російське місто Єкатеринбург залишилося беззахисним перед надзвичайними подіями.

Так, росіяни вивезли усю спецтехніку з пожежно-рятувальної частини № 2 у Єкатеринбурзі на військові об'єкти. У місті залишився лише необхідний мінімум для побутових пожеж. Спецтехніку відправили до зони бойових дій та інших міст через атаки українських БПЛА по військових об'єктах країни-агресора. Про це партизанський рух «АТЕШ» 18 січня повідомив у Telegram.

Зазначається, що таким чином окупанти хочуть «закрити дірки» в укомплектуванні своїх військових частин.

Партизани вказують на те, що багато міст у тилу російської федерації стають вразливими до пожеж та інших стихійних лих.

Злочинний путінський режим нікого не шкодує у цій війні. Їм начхати як на життя своїх солдатів, так і на звичайних громадян, — додали в русі опору.

Російський Єкатеринбург залишився без пожежної техніки. Фото: АТЕШ

Російський Єкатеринбург залишився без пожежної техніки. Фото: АТЕШ

Російський Єкатеринбург залишився без пожежної техніки. Фото: АТЕШ

Російський Єкатеринбург залишився без пожежної техніки. Фото: АТЕШ

Нагадаємо, у районі військового аеродрому «Гвардійське» біля Сімферополя російські загарбники нарощують сили та засоби протиповітряної оборони — партизани зафіксували тут безліч пускових установок С-400 та радіолокаційних станцій. Ці засоби ворог відтягує з інших ділянок фронту, щоб захистити об'єкти в Криму.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів