Пожежі в росії. Фото: РосЗМІ

https://racurs.ua/ua/n203250-rosiyskyy-iekaterynburg-zalyshyvsya-bez-pojejnoyi-tehniky-cherez-ukrayinski-bpla.html

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Російське місто Єкатеринбург залишилося беззахисним перед надзвичайними подіями.

Так, росіяни вивезли усю спецтехніку з пожежно-рятувальної частини № 2 у Єкатеринбурзі на військові об'єкти. У місті залишився лише необхідний мінімум для побутових пожеж. Спецтехніку відправили до зони бойових дій та інших міст через атаки українських БПЛА по військових об'єктах країни-агресора. Про це партизанський рух «АТЕШ» 18 січня повідомив у Telegram.

Зазначається, що таким чином окупанти хочуть «закрити дірки» в укомплектуванні своїх військових частин.

Партизани вказують на те, що багато міст у тилу російської федерації стають вразливими до пожеж та інших стихійних лих.

Злочинний путінський режим нікого не шкодує у цій війні. Їм начхати як на життя своїх солдатів, так і на звичайних громадян, — додали в русі опору.

Нагадаємо, у районі військового аеродрому «Гвардійське» біля Сімферополя російські загарбники нарощують сили та засоби протиповітряної оборони — партизани зафіксували тут безліч пускових установок С-400 та радіолокаційних станцій. Ці засоби ворог відтягує з інших ділянок фронту, щоб захистити об'єкти в Криму.