Міноборони ФРН допустило розміщення німецьких миротворців в Україні

Німецькі миротворці в Україні. Фото:

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Німецькі миротворці можуть бути розміщені на території України.

Військові ФРГ могли б взяти участь у гарантуванні безпеки демілітаризованої зони в Україні у разі припинення вогню. Таку заяву зробив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, відповідаючи на питання про можливе розгортання військ Бундесверу в буферній зоні між Україною та рф. Про це пише видання Süddeutsche Zeitung.

Очільник оборонного відомства додав, що це «буде обговорюватися тоді, коли настане час». І наголосив, що саме Німеччина є найбільшим партнером НАТО в Європі, тому «відіграватиме певну роль і повинна взяти на себе відповідальність».

Пісторіус вважає ключовим те, як створити той рівень безпеки для України, який би запобіг повторному нападу росії через кілька років. Також він поінформував, що найближчим часом поїде до США, щоб поспілкуватися з адміністрацією обраного президента США Дональда Трампа.

Нагадаємо, у структурі німецького Бундесверу створюють нове велике з'єднання — дивізію територіальної оборони, яка повинна захищати об'єкти всередині ФРГ, якщо інші сухопутні сили перекинуть на східний фланг НАТО. Дивізія складатиметься з резервістів та діючих військовослужбовців під єдиним командуванням.

Джерело: Süddeutsche Zeitung