Поліція ідентифікувала 12 росіян, причетних до розстрілів у Бучі

Масові вбивства в Бучі. Скріншот з відео

https://racurs.ua/ua/n203318-policiya-identyfikuvala-12-rosiyan-prychetnyh-do-rozstriliv-u-buchi.html

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Поліція ідентифікувала 12 російських окупантів, причетних до розстрілів у Бучі.

Про підозру повідомили командиру російських десантників, які причетні до розстрілів цивільних громадян на перехресті Вокзальної та Яблунської у Бучі у березні 2022 року. Тоді рашисти вбили жінок, чоловіків та дітей віком від 14 до 69 років. Вони були розстріляні з автоматів та бойових машин у той момент, коли намагалися доїхати на роботу або до родичів, евакуювати сім’ю з зони бойових дій або просто знайти їжу. Про це 20 січня Національна поліція України повідомила у Facebook.

Правоохоронці встановили, що до воєнного злочину причетні 12 десантників 234-го десантно-штурмового полку із Пскова. Їхній командир наказав зайняти сектор на перехресті вулиць Вокзальної та Яблунської та вести вогонь на ураження по всіх, хто потрапляв у їхнє поле зору. Ворожий офіцер особисто контролював виконання наказу, давав вказівки щодо облаштування вогневих позицій та чергування окупантів на них.

Слідчі зібрали докази, що підтверджують факт віддачі наказу на розстріл цивільних командиром псковських десантників. Йому повідомили про підозру у віддачі наказу, що порушує закони та звичаї війни, поєднаного з умисним убивством. Росіянину загрожує довічне позбавлення волі.

У Нацполіції також поінформували, що семеро російських військових притягуються до кримінальної відповідальності за розстріли в Бучі.

Нагадаємо, у жовтні минулого року було повідомлено про підозру командиру взводу 3-ї повітряно-десантної роти 1-ї батальйонно-тактичної групи 234-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії Повітряно-десантних військ армії рф, який причетний до масових вбивств у Бучі.