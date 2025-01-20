Війська рф атакували вже знищену раніше ТЕС «Центренерго». Фото:

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Російська армія 20 січня атакували електростанцію «Центренерго».

Раніше ця ТЕЦ вже була зруйнована внаслідок ворожих обстрілів. Pагальні збитки від попередніх атак вже перевищують 250 млн євро, і ця сума лише зростатиме, оскільки оцінка пошкоджень ще триває. Спеціалісти почали розбирати завали. Про це «Центренерго» повідомило у Facebook.

Попри те, що станція була повністю знищена раніше, ворог атакував її знову цієї ночі. Постраждалих немає, — йдеться у повідомленні.

З початку повномасштабного вторгнення рф в Україну теплоелектростанції компанії зазнали більше 50 обстрілів. А навесні 2024 року «Центренерго» стала єдиною компанією, яка була змушена повністю припинити генерацію через масовані атаки.

Нагадаємо, в листопаді минулого року Курахівська ТЕС у Донецькій області повністю зруйнована російськими окупантами. Загарбники вдарили керованою авіабомбою по теплоелектростанції, внаслідок цього були зруйновані будівля й труби ТЕС.