СБУ затримала головного психіатра ЗСУ, який за три роки розбагатів на понад мільйон доларів

https://racurs.ua/ua/n203332-sbu-zatrymala-golovnogo-psyhiatra-zsu-yakyy-za-try-roky-rozbagativ-na-ponad-milyon-dolariv.html

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Співробітники Служби безпеки України затримали головного психіатра Збройних сил, який є заступником голови Центральної ВЛК та вирішує питання щодо придатності військових до проходження служби.

За матеріалами справи, цей посадовець протягом повномасштабного вторгнення набув необґрунтованих активів на понад мільйон доларів1 млн долв.

При цьому фігурант не відображав відповідне майно у своїй декларації та оформив його на свою дружину, доньку, синів та інших сторонніх осіб.

Як встановило розслідування, протягом 2022−2024 років підозрюваний придбав:

приватний будинок в Обухівському районі Київської області;

дві квартири в Києві;

квартиру в Одесі;

дві земельні ділянки в Обухівському районі Київської області;

БМВ Х7 2024 р.в.;

БМВ Х7 2022 р.в.;

БМВ Х5 2023 р.в.;

БМВ Х3 2022 р.в.;

Під час обшуків у нього слідчі СБУ знайшли також 152 тис. дол. та 34 тис. євро.

Наразі фігуранту готується повідомлення про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України: