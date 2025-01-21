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Кабмін постановою №49 від 17 січня перейменував географічні об’єкти у Криму, фото: Wikipedia
Україна перейменувала 22 географічні об'єкти в окупованому Кримуhttps://racurs.ua/ua/n203345-ukrayina-pereymenuvala-22-geografichni-obiekty-v-okupovanomu-krymu.htmlРакурс
Постановою Кабміну України № 49 від 17 січня 2025 року «Про перейменування деяких географічних об'єктів» у тимчасово окупованому Криму перейменовано 22 географічні об'єкти, більшості з яких повернули історичні кримськотатарські назви.
Про це сьогодні, 21 січня, повідомляється на сайті представництва президента України в Автономній республіці Крим.
Зазначається, що до роботи над проектом цієї постановили представництво долучалося разом із Українським інститутом національної пам’яті та Меджлісом кримськотатарського народу.
Перейменування відбулося в рамках Закону України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії». Всього цією постановою перейменовано більше сотні географічних об'єктів по всій території України, — наголошують у відомстві.
Таким чином, у Криму постановою перейменовано:
- Урочище Аврорівка на урочище Башбек;
- Балку Артемівка на балку Тока;
- Урочище Багратіонове на урочище Конрат;
- Річку Воронцівка на річку Кучук-Чатирлик;
- Залізничну станцію Кіровське на залізничну станцію Іслям-Терек;
- Красногвардійський канал на Курманський канал, його Красногвардійське відгалуження на Курманське відгалуження;
- Залізничну станцію Краснопартизанськ на залізничну станцію Борангар;
- Залізничну станцію Красноперекопськ на залізничну станцію Яни Капу;
- Залізничну станцію Краснофолотське на залізничну станцію Ічкі;
- Урочище Краснофлотське на урочище Кайнаш;
- Кутузовський фонтан на джерело Сюнгу-Су;
- Урочище Лазо на урочище Кирмачи;
- Урочище Ломоносове на урочище Бай-Когенлі;
- Урочище Передове на урочище Туп-Тархан;
- Урочище Полюшкине на урочище Бурчи;
- Балку Полюшкіна на балку Бурчи;
- Урочище Правдине на урочище Ак-Таш;
- Урочище П’ятирічка на урочище Копійка;
- Суворовський дуб на Дуб «Чотири брати»;
- Червоний камінь на Кизил-Таш;
- Урочище Чкалове на урочище Біюк-Карджав.
Деколонізація, зокрема й деколонізація топоніміки, є важливою частиною української політики пам’яті, а повернення історичних назв у Криму прямо пов’язано з забезпеченням прав корінних народів України, — наголошують у представництві.