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Кабмін постановою №49 від 17 січня перейменував географічні об’єкти у Криму, фото: Wikipedia

Україна перейменувала 22 географічні об'єкти в окупованому Криму

21 січ 2025, 15:02
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Постановою Кабміну України № 49 від 17 січня 2025 року «Про перейменування деяких географічних об'єктів» у тимчасово окупованому Криму перейменовано 22 географічні об'єкти, більшості з яких повернули історичні кримськотатарські назви.

Про це сьогодні, 21 січня, повідомляється на сайті представництва президента України в Автономній республіці Крим.

Зазначається, що до роботи над проектом цієї постановили представництво долучалося разом із Українським інститутом національної пам’яті та Меджлісом кримськотатарського народу.

Перейменування відбулося в рамках Закону України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії». Всього цією постановою перейменовано більше сотні географічних об'єктів по всій території України, — наголошують у відомстві.

Таким чином, у Криму постановою перейменовано:

  • Урочище Аврорівка на урочище Башбек;
  • Балку Артемівка на балку Тока;
  • Урочище Багратіонове на урочище Конрат;
  • Річку Воронцівка на річку Кучук-Чатирлик;
  • Залізничну станцію Кіровське на залізничну станцію Іслям-Терек;
  • Красногвардійський канал на Курманський канал, його Красногвардійське відгалуження на Курманське відгалуження;
  • Залізничну станцію Краснопартизанськ на залізничну станцію Борангар;
  • Залізничну станцію Красноперекопськ на залізничну станцію Яни Капу;
  • Залізничну станцію Краснофолотське на залізничну станцію Ічкі;
  • Урочище Краснофлотське на урочище Кайнаш;
  • Кутузовський фонтан на джерело Сюнгу-Су;
  • Урочище Лазо на урочище Кирмачи;
  • Урочище Ломоносове на урочище Бай-Когенлі;
  • Урочище Передове на урочище Туп-Тархан;
  • Урочище Полюшкине на урочище Бурчи;
  • Балку Полюшкіна на балку Бурчи;
  • Урочище Правдине на урочище Ак-Таш;
  • Урочище П’ятирічка на урочище Копійка;
  • Суворовський дуб на Дуб «Чотири брати»;
  • Червоний камінь на Кизил-Таш;
  • Урочище Чкалове на урочище Біюк-Карджав.

Деколонізація, зокрема й деколонізація топоніміки, є важливою частиною української політики пам’яті, а повернення історичних назв у Криму прямо пов’язано з забезпеченням прав корінних народів України, — наголошують у представництві.

Джерело: Ракурс


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