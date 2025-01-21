Кабмін постановою №49 від 17 січня перейменував географічні об’єкти у Криму, фото: Wikipedia

https://racurs.ua/ua/n203345-ukrayina-pereymenuvala-22-geografichni-obiekty-v-okupovanomu-krymu.html

Ракурс

Постановою Кабміну України № 49 від 17 січня 2025 року «Про перейменування деяких географічних об'єктів» у тимчасово окупованому Криму перейменовано 22 географічні об'єкти, більшості з яких повернули історичні кримськотатарські назви.

Про це сьогодні, 21 січня, повідомляється на сайті представництва президента України в Автономній республіці Крим.

Зазначається, що до роботи над проектом цієї постановили представництво долучалося разом із Українським інститутом національної пам’яті та Меджлісом кримськотатарського народу.

Перейменування відбулося в рамках Закону України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії». Всього цією постановою перейменовано більше сотні географічних об'єктів по всій території України, — наголошують у відомстві.

Таким чином, у Криму постановою перейменовано:

Урочище Аврорівка на урочище Башбек;

Балку Артемівка на балку Тока;

Урочище Багратіонове на урочище Конрат;

Річку Воронцівка на річку Кучук-Чатирлик;

Залізничну станцію Кіровське на залізничну станцію Іслям-Терек;

Красногвардійський канал на Курманський канал, його Красногвардійське відгалуження на Курманське відгалуження;

Залізничну станцію Краснопартизанськ на залізничну станцію Борангар;

Залізничну станцію Красноперекопськ на залізничну станцію Яни Капу;

Залізничну станцію Краснофолотське на залізничну станцію Ічкі;

Урочище Краснофлотське на урочище Кайнаш;

Кутузовський фонтан на джерело Сюнгу-Су;

Урочище Лазо на урочище Кирмачи;

Урочище Ломоносове на урочище Бай-Когенлі;

Урочище Передове на урочище Туп-Тархан;

Урочище Полюшкине на урочище Бурчи;

Балку Полюшкіна на балку Бурчи;

Урочище Правдине на урочище Ак-Таш;

Урочище П’ятирічка на урочище Копійка;

Суворовський дуб на Дуб «Чотири брати»;

Червоний камінь на Кизил-Таш;

Урочище Чкалове на урочище Біюк-Карджав.