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Ракурс
Війна в Україні. Карта: DeepState

Сили оборони відкинули окупантів в районах двох населених пунктів — DeepState

22 січ 2025, 08:49
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Сили оборони України змогли відкинути російських загарбників в районах двох населених пунктів.

Зокрема, українські захисники відкинули підрозділи російських загарбників біля Шевченко та в Удачному. Водночас противник просунувся у Великій Новосілці, біля Воздвиженки, Слов’янки та Срібного. Про це аналітики проекту DeepState повідомили у Telegram.

У зведенні Генштабу ЗСУ поінформували, що з початку доби відбулося 109 бойових зіткнень. Ворог завдав двох ракетних та 52 авіаційних ударів із застосуванням чьотирьох ракет та 64 КАБ. Також противник застосував 1 тис. 51 удар дронами-камікадзе та здійснив майже 5 тис. обстрілів позицій Сил оборони України і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

Найважча ситуація залишається на Покровському напрямку, де упродовж вчорашнього дня росіяни здійснили 54 штурмових та наступальних дії.

Війна в Україні. Карта: DeepState

Війна в Україні. Карта: DeepState

Нагадаємо, під Вовчанському артилерія бригади «Гарт» завдали влучних ударів по позиціях ворога. У ході бою були знищені бліндажі, точку зльоту БпЛА та склад ПММ. Було ліквідовано 19 загарбників.

Джерело: Ракурс


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