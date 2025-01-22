Війна в Україні. Карта: DeepState

https://racurs.ua/ua/n203364-syly-oborony-vidkynuly-okupantiv-v-rayonah-dvoh-naselenyh-punktiv-deepstate.html

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Сили оборони України змогли відкинути російських загарбників в районах двох населених пунктів.

Зокрема, українські захисники відкинули підрозділи російських загарбників біля Шевченко та в Удачному. Водночас противник просунувся у Великій Новосілці, біля Воздвиженки, Слов’янки та Срібного. Про це аналітики проекту DeepState повідомили у Telegram.

У зведенні Генштабу ЗСУ поінформували, що з початку доби відбулося 109 бойових зіткнень. Ворог завдав двох ракетних та 52 авіаційних ударів із застосуванням чьотирьох ракет та 64 КАБ. Також противник застосував 1 тис. 51 удар дронами-камікадзе та здійснив майже 5 тис. обстрілів позицій Сил оборони України і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

Найважча ситуація залишається на Покровському напрямку, де упродовж вчорашнього дня росіяни здійснили 54 штурмових та наступальних дії.

Нагадаємо, під Вовчанському артилерія бригади «Гарт» завдали влучних ударів по позиціях ворога. У ході бою були знищені бліндажі, точку зльоту БпЛА та склад ПММ. Було ліквідовано 19 загарбників.