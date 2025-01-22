рф вночі запустила по Україні 99 БпЛА. Фото:

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Масовану атаку російських дронів вночі відбивала українська ППО.

У ніч на 22 січня противник запустив 99 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із Чауди в окупованому Криму, та російських Міллерово, Брянська, Курська, Орла й Приморсько-Ахтарська. Про це Повітряні сили Збройних сил України 22 повідомили у Telegram.

До відбиття нападу з повітря залучалися зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ й мобільні вогневі групи. У ході боїв було збито 65 ворожих дронів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях. Ще 30 БпЛА були локаційно втрачені.

Російський наліт дронів пошкодив установи, промислові підприємства, господарчі будівлі, приватні та багатоквартирні будинки у Миколаївській, Дніпропетровській, Київській, Черкаській, Сумській та Хмельницькій областях. Спеціальні служби вже ліквідовують наслідки.

Нагадаємо, російські безпілотники ввечері, 21 січня, атакували Миколаїв. У місті внаслідок нальоту є руйнування багатоквартирних будинків, пошкодження кооперативу, адмінбудівлі та електротранспорту. Внаслідок обстрілу постраждали 74-річна жінка та чоловік.

А в Сумах ворожий безпілотник завдав удару по житловому сектору в обласному центрі. Постраждали троє осіб, а 13 приватних житлових будинків були пошкоджені.