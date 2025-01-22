Керівництво хімзаводу з Черкас співпрацювало з рф. Фото: СБУ

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СБУ ліквідувала незаконну схему з експорту української продукції до росії.

На співпраці з країною-агресором погоріло керівництво хімічного підприємства у Черкасах. Представники цього заводу налагодили оптові поставки добрив та мінералів для російської аграрної галузі. Упродовж 2022−2024 років ділки нелегально переправили до рф власну продукцію на суму 1,8 млн дол. Про це 22 січня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

З’ясувалося, що для прихованого переправлення українського товару до росії фігуранти використовували афілійовану компанію на Близькому Сході. Спочатку продукцію направляли до близькосхідного «посередника», а звідти здійснювали реекспорт до країни-агресора.

Замовляли товар з України компанії «Щьолково Агрохім» та «Альтерит», які вважаються одними з найбільших компаній агропромислового комплексу рф. Таким чином росіяни отримали понад 216 т хімічної продукції з Черкас.

Для обговорення нелегальних поставок та продовження підпільного бізнесу організатори використовували анонімні чати у месенджерах та електронну пошту. Докази співпраці з росією знайшли під час обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів.

Правоохоронці вже повідомили про підозру керівнику черкаської компанії про підозру за ч. 1 ст. 111−2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ викрила компанії у Харківській, Чернівецькій та Одеській областях, які під час повномасштабного вторгнення в обхід міжнародних санкцій займалися поставками до країни-агресора електронних компонентів для виробництва ракет типу «Х-101», «Калібр» та «Іскандер-К», а також безпілотників.