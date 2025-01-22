Агенти рф наводили удари по ЗСУ на Донеччині. Фото: СБУ

https://racurs.ua/ua/n203377-sbu-vykryla-agentiv-rf-yaka-navodyly-udary-po-zsu-na-donechchyni.html

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Двох агентів російської ФСБ затримали правоохоронців у Донецькій області.

Двоє місцевих жителів, 41-річна медсестра та 56-річний водій приватної компанії, коригували удари окупантів по українських військах, що тримають оборону на Краматорському та Новопавлівському напрямках. Зрадники приховано фіксували локації укріпрайонів та бойових позицій української артилерії, що тримає під вогневим контролем штурмові групи рф. Про це 22 січня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Також ворожі агенти передавали росіянам маршрути руху колон військової бронетехніки ЗСУ у напрямку передової.

Виявилося, що обох зрадників завербувала їхня знайома з Краматорська, яка у 2022 році виїхала до росії, яка працювала на російську спецслужбу. Обом затриманим вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ затримала в Дніпрі відомого адвоката, який виявився агентом російської ФСБ. Цей чоловік скоригував російський ракетний обстріл по місцевій компанії, що модернізує та відновлює ударні і розвідувальні дрони. Тоді загинули шестеро українців, а 20 були важко поранені.