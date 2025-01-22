У «Дію» повертається послуга «єВідновлення», фото: «Дія»

https://racurs.ua/ua/n203380-ievidnovlennya-povernulosya-v-diu-kabmin.html

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У «Дію» повертається послуга «єВідновлення», завдяки якій українці в застосунку можуть подавати заявки на компенсацію пошкодженого чи зруйнованого житла.

Про це сьогодні, 22 січня, у своєму Telegram-каналі заявив віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Якщо ваше житло пошкоджене чи зруйноване внаслідок бойових дій, подавайте заявку на отримання державної допомоги в Дії. Першочергово компенсації отримають військовослужбовці, багатодітні сім’ї та люди з інвалідністю, — наголосив Федоров.

Кошти з картки витрачайте на будівельні матеріали або оплати послуг підрядників, які допоможуть відновити вашу оселю. Послуга актуальна для підконтрольних територій України, — додав він.

Федоров зазначив, що до програми також запрошують бізнеси, які продають будматеріали або надають ремонтні послуги. Деталі доступні на сайті «Дії».