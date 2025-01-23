Жителі ТОТ за місяць допомогли вразити десятки об’єктів ворога, фото: ЦНС

https://racurs.ua/ua/n203404-desyatky-obiektiv-voroga-bulo-vrajeno-u-sichni-na-tot-zavdyaky-informaciyi-vid-miscevyh-jyteliv.html

Ракурс

Жителі тимчасово окупованих територій допомагають Силам оборони важливою інформацією про розміщення та пересування ворога.

Лише впродовж січня 2025 року на ТОТ було уражено десятки об'єктів росіян саме завдяки інформації від підпілля. Про це сьогодні, 23 січня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зокрема, днями, сили оборони завдали точкового удару по командному пункту рф в тимчасово окупованій Волновасі. Там розташовувались командири 29-ї загальновійськової армії, — вказано в повідомленні.

У ЦНС закликають жителів ТОТ приєднуватися до Руху опору окупантам. Інформація, як це зробити, опублікована на відповідному сайті.