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ЗСУ вдарили по скупченню окупантів біля Часового Яру - росіяни підпалили колектор, щоб не забирати тіла убитих

ЗСУ вдарили по скупченню окупантів біля Часового Яру — росіяни підпалили колектор, щоб не забирати тіла убитих (ВІДЕО)

23 січ 2025, 15:36
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У Силах оборони повідомили, що окупанти ймовірно підпалили колектор з сотнею своїх загиблих поблизу Часового Яру — щоб не забирати тіла і приховати такі великі втрати внаслідок удару українських бійців.

Росіяни вчинили так після того, як ЗСУ завдали авіаудару по майже сотні окупантів, які ховалися в трубах і колекторі біля Часового Яру.

Як розповів в ефірі телемарафону речник ОТУ «Луганськ» полковник Петро Запорожець, у період з 4 по 8 січня Сили оборони України зафіксували активність противника в районі труб каналу Сіверський Донець.

Росіяни, скориставшись періодом густих туманів, пролазили по трубах до колектора, розташованого в Калинівці поблизу Часового Яру.

Коли їх там накопичилося понад сотня, ЗСУ 9 січня вдарили по скупченню ворога з авіації.

Джерело: Ракурс


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