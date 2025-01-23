ЗСУ вдарили по скупченню окупантів біля Часового Яру - росіяни підпалили колектор, щоб не забирати тіла убитих

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У Силах оборони повідомили, що окупанти ймовірно підпалили колектор з сотнею своїх загиблих поблизу Часового Яру — щоб не забирати тіла і приховати такі великі втрати внаслідок удару українських бійців.

Росіяни вчинили так після того, як ЗСУ завдали авіаудару по майже сотні окупантів, які ховалися в трубах і колекторі біля Часового Яру.

Як розповів в ефірі телемарафону речник ОТУ «Луганськ» полковник Петро Запорожець, у період з 4 по 8 січня Сили оборони України зафіксували активність противника в районі труб каналу Сіверський Донець.

Росіяни, скориставшись періодом густих туманів, пролазили по трубах до колектора, розташованого в Калинівці поблизу Часового Яру.

Окупанти ймовірно підпалили колектор з сотнею своїх загиблих поблизу Часового Яру, щоб не забирати тіла і приховати такі великі втрати внаслідок удару Сил оборони. Відео надане УП ОТУ «Луганськ» pic.twitter.com/6V8Q34npku — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 23, 2025

Коли їх там накопичилося понад сотня, ЗСУ 9 січня вдарили по скупченню ворога з авіації.