У застосунку Резерв+ розпочалося бета-тестування електронного направлення на ВЛК

https://racurs.ua/ua/n203409-u-rezerv-rozpochalosya-beta-testuvannya-elektronnogo-napravlennya-na-vlk.html

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У застосунку Резерв+ розпочалося бета-тестування електронного направлення на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

У першу чергу направлення зможуть згенерувати ті, хто сам бажає пройти ВЛК. Згодом ця можливість з’явиться і для людей, які отримали паперову повістку на проходження комісії.

Послугу запускають для того, аби не потрібно було йти до ТЦК і стояти в чергах за паперовим направленням​​. Після повноцінного запуску достатньо буде лише надіслати запит в застосунку. Далі керівник ТЦК підтвердить запит, а користувач отримає сповіщення з номером направлення, адресою медзакладу та підписом керівника ТЦК.

Сьогодні військовозобов’язані змушені отримувати паперові направлення в ТЦК, витрачаючи час у чергах. Завдяки реформі цей процес стане значно простішим і зручнішим.

Як розповів міністр Рустем Умєров, у першу чергу направлення зможуть згенерувати громадяни, як самі бажають пройти ВЛК. Але згодом ця можливість з’явиться і для людей, які отримали паперову повістку на проходження ВЛК.

Мета бета-тестування — перевірити роботу нового сервісу разом із користувачами Резерв+ і вдосконалити його до моменту повноцінного запуску, — написав Умєров.

Наступним кроком стане інтеграція інформаційних систем Міноборони та МОЗ. Вже з осені 2025 року в Резерв+ можна буде самостійно обрати медичний заклад, який має контракт із НСЗУ, для проходження огляду на придатність.