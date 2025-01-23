НБУ підвищив облікову ставку - як це вплине на інфляцію та кредити

https://racurs.ua/ua/n203410-nbu-pidvyschyv-oblikovu-stavku-yak-ce-vplyne-na-inflyaciu-ta-kredyty.html

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НБУ 23 січня підняв ключову ставку на один відсотковий пункт 一 до 14,5%, щоб стримати інфляцію.

Це рішення спрямоване на підтримку стійкості валютного ринку, збереження інфляційних очікувань під контролем, розворот інфляційного тренду та поступове уповільнення інфляції до 5%.

Регулятор пояснив, що у грудні 2024 року інфляція пришвидшилася до 12%, що перевищило жовтневий прогноз НБУ, насамперед через дію тимчасових чинників (зокрема гірші минулорічні врожаї).

Перехід інфляції на двознаковий рівень негативно позначається на інфляційних очікуваннях населення та бізнесу. Це зумовлює й зниження реальної дохідності гривневих інструментів для заощаджень.

Підвищення облікової ставки допоможе забезпечити належний захист гривневих заощаджень від інфляції та підтримати інтерес населення до гривневих активів. Це сприятиме зниженню тиску на валютний ринок та ціни.

Разом з обліковою ставкою на 1% підвищуються ставки за депозитними сертифікатами овернайт, тримісячними депозитними сертифікатами та кредитами рефінансування — до 14,5%, 17,0% та 17,5% відповідно.

НБУ прогнозує й подальше підвищення облікової ставки для стримування інфляції та повернення до цілі 5% - у 2026 році.