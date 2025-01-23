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Ракурс
Головний прокурор МКС просить ордер на арешт лідерів «Талібану» за утиски жінок

Головний прокурор МКС просить ордер на арешт лідерів «Талібану» за утиски жінок

23 січ 2025, 20:07
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Головний прокурор МКС просить ордер на арешт лідерів «Талібану» за утиски жінок.

На думку Каріма Хана, є підстави підозрювати, що верховний лідер «Талібану» Хайбатулла Ахундзада і головний суддя Абдул Хакім Хаккані «несуть кримінальну відповідальність за злочин проти людяності» через утиски жінок і дівчат, які стикаються з «безпрецедентним, безсовісним і постійним переслідуванням».

Карім Хан

ООН вважає, що «Талібан» запровадив найрепресивніший у світі режим для жінок. Їм заборонено вчитися, займатися спортом, відвідувати парки розваг, говорити на публіці й навіть між собою, якщо поруч є хтось ще.

З 2021 року, коли таліби знову прийшли до влади в Афганістані, жінки в країні зазнають систематичного придушення та позбавлення базових прав. За словами прокурора, дії керівництва «Талібану» спрямовані на виключення жінок із суспільного життя та обмеження їхнього доступу до освіти та роботи.

Джерело: Ракурс


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