Головний прокурор МКС просить ордер на арешт лідерів «Талібану» за утиски жінок

https://racurs.ua/ua/n203417-golovnyy-prokuror-mks-prosyt-order-na-aresht-lideriv-talibanu-za-utysky-jinok.html

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Головний прокурор МКС просить ордер на арешт лідерів «Талібану» за утиски жінок.

На думку Каріма Хана, є підстави підозрювати, що верховний лідер «Талібану» Хайбатулла Ахундзада і головний суддя Абдул Хакім Хаккані «несуть кримінальну відповідальність за злочин проти людяності» через утиски жінок і дівчат, які стикаються з «безпрецедентним, безсовісним і постійним переслідуванням».

ООН вважає, що «Талібан» запровадив найрепресивніший у світі режим для жінок. Їм заборонено вчитися, займатися спортом, відвідувати парки розваг, говорити на публіці й навіть між собою, якщо поруч є хтось ще.