Дрони в росії уразили НПЗ та військовий завод. Фото:

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Масована атака безпілотників відбулася на росію минулої ночі, 14 січня.

Через загрозу БпЛА обмеження на польоти вводили в аеропортах Москви, Казані, Пензи, Саратова, Уфи. Міністерство оборони країни-агресора російської федерації заявило про нібито збиття 121 БпЛА у низці областей. Таку інформацію розповсюдила російська пропаганда.

Однак реальна ситуація щодо атаки дронів різниться з версією російської пропаганди. Так, у мережі поширили відео з палаючими заводами на території рф.

А керівник Центру протидії дезінформації при РНБО заявив, що у Рязані було уражено стратегічні об'єкти, зокрема нафтопереробні заводи, яка є ключовою у нафтовій промисловості рф та забезпечує як цивільних, так і військово-промислових комплексів росії.

А в Брянську дрони втретє вдарили по заводу мікроелектроніки рф «Кремній». На цьому підприємстві виробляється мікроелектроніка для ракетних комплексів, для ЗРК «Панцир», ракет «Іскандер», РЛС і РЕБ та російських безпілотників.

Нагадаємо, упродовж січня 2025 року на тимчасово окупованих територіях Українри було уражено десятки об'єктів росіян саме завдяки інформації від підпілля. Зокрема, днями, сили оборони завдали точкового удару по командному пункту рф в тимчасово окупованій Волновасі. Там розташовувались командири 29-ї загальновійськової армії рф.