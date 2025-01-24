СБУ затримала курсантку військового інституту, яка готувала ракетний удар, фото: СБУ

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СБУ затримала курсантку військового інституту, яка на замовлення фсб готувала ракетний удар по казармах своїх одногрупників.

Про це сьогодні, 24 січня, повідомила прес-служба ВСУ.

Поплічницею ворога виявилася курсантка, яка навчалася у цьому закладі і співпрацювала з рашистами за обіцянку грошової винагороди, — розповіли у СБУ. — Найбільше ворога цікавили координати навчальних корпусів та казарм цього інституту, який після початку повномасштабної війни передислокували із Харкова у Львівську область.

За інформацією слідства:

зрадниця збиралася передати фсб геолокації службових будівель вишу, в яких перебували інші курсанти, зокрема її одногрупники;

за інструкцією окупантів їхня поплічниця мала самовільно залишити територію режимного об'єкта напередодні ворожого обстрілу. Потім фсб повинна була здійснити «евакуацію» своєї агентки з України на територію рф, зокрема транзитом через треті країни.

Військова контррозвідка СБУ завчасно викрила зрадницю і поетапно задокументувала її злочини. Синхронно були проведені комплексні заходи для убезпечення місць навчання та проживання курсантів українського вишу, — розповіли СБУ.

Зловмисницю затримали на фінальному етапі спецоперації, коли вона намагалася передати координати «цілей» фсб і після цього втекти за межі військового інституту.

На місці затримання в агентки вилучено мобільний телефон із доказами роботи на ворога, — розповіли у спецслужбі.

Затримані повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Вона перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.