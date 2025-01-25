Повторна ВЛК для обмежено придатних: в ОП готові продовжити терміни

Повторне ВЛК для обмежено придатних: в ОП готові продовжити терміни

https://racurs.ua/ua/n203457-povtorne-vlk-dlya-obmejeno-prydatnyh-v-op-gotovi-prodovjyty-terminy.html

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Повторну ВЛК не пройшли понад 1 млн обмежено придатних, тому народні депутати працюють над законодавчими змінами, щоб збільшити термін для медогляду.

Про це розповіла заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук.

За її словами, багато обмежено придатних досі не отримали викликів від ТЦК, або не змогли це зробити через черги.

Нагадаємо, усі військовозобов’язані, які раніше були обмежено придатними, зобов’язані повторно пройти ВЛК до 4 лютого. В іншому разі загрожує штраф від 17 до 25 тисяч гривень.

Міністерство оборони та Міністерство охорони здоров’я працюють над тим, щоб забезпечити виклики на медогляд та його проведення.

Потім (не зараз) будемо розбиратись, як так сталось і хто відповідальний за незадовільну організацію процесу, — заявила Верещук.

У квітні 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон, яким скасовується статус «обмежено придатний». Відтепер є дві категорії придатності до військової служби — «придатний» і «непридатний».

Усі військовозобов’язані чоловіки, яких раніше визначили обмежено придатними, повинні до 4 лютого 2025 року повторно пройти військово-лікарську комісію.

За непроходження повторної ВЛК обмежено придатним може загрожувати штраф від 17 000 до 25 500 гривень.