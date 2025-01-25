Америка ставить на нафту у примусі рф до мирних переговорів

https://racurs.ua/ua/n203458-ameryka-stavyt-na-naftu-u-prymusi-rf-do-myrnyh-peregovoriv.html

Ракурс

Президент Дональд Трамп вважає, що різке зниження ціни на нафту змусить росію домовлятися про закінчення війни.

Про це сказав Кіт Келлог, спецпредставник Трампа по Україні та рф.

Виступаючи в ефірі Fox News у п’ятницю вранці, він сказав, що говорив з президентом Трампом того ж ранку про закінчення війни в Україні, і, на думку Трампа, війна в Україні не завершиться лише подіями на полі бою, ключову роль у її закінченні зіграє дипломатія, але також і економіка. Зокрема, важливою є ціна нафти, яка залишається головним джерелом наповнення російського бюджету, з якого росія фінансує війну проти України.

Зниження ціни на нафту до 45 дол. може змусити росію сісти за стіл переговорів, — заявив представник Трампа.

На його думку, світ не зможе зупинити агресію рф лише допомогою Україні на полі бою. Більш ефективним підходом може бути тиск на нафтову галузь.

А що, якщо ви знизите цю ціну до 45 доларів за барель, що по суті є базовою точкою беззбитковості? — сказав в ефірі Келлог.

Раніше про те, що війну росії в Україні «не вдасться завершити просто», поки ціни на нафту у світі залишаються високими, декілька разів заявляв президент США Дональд Трамп.

Необхідно, щоб ОПЕК знизив ціну на нафту, це автоматично зупинить ту трагедію, яка відбувається в Україні. Це кривава трагедія для обох сторін, — заявив Трамп під час відео включення на форумі у Давосі.

Ціни на нафту знизились в четвер після промови Трампа, повідомляє СNBC. Ціна на американську нафту знизилась на 82 центи до 74,6 доларів за барель, а ціна на нафту brent знизилась на 71 центр до 78.29 доларів за барель, хоча до виступу Трампа вони були вищими, інформує видання.

Нагадаємо, шість країн Євросоюзу закликали Європейську комісію знизити чинний ціновий поріг на російську нафту, встановлений G7 на рівні 60 дол. за барель. Згодом Трамп висловив бажання домовитись із Саудівською Аравією та ОПЕК, щоб знизити ціни на нафту, бо це «моментально» може зупинити російсько-українську війну.