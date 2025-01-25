ЗСУ знищили підрозділ російських морпіхів. Фото: ДШВ

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Українські десантники завдали нових військових втрат країні-агресору.

На території Курської області росії був знищений підрозділ російських морських піхотинців — окупанти з 155-ї ОБрМП. Ворогам протистояли 82-ї ОДШБ. Про це Десантно-штурмові війська Збройних сил України 25 січня повідомили у Telegram.

У Курській області десантники 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади ДШВ ЗСУ знищили підрозділ російських морпіхів 155-ї окремої бригади морської піхоти тихоокеанського флоту рф, — йдеться у повідомленні.

Самі десантники розповіли, що було проведене успішне «полювання» на окупантів, що вбивають українських полонених.

Нагадаємо, українські десантники в Курській області перетворили на металобрухт цілу колону російської техніки. Захисники підбили кілька одиниць техніки, яка загорілася після ураження. Екіпаж окупантів намагався покинути знищену техніку і сховатися поблизу.