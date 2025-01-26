Одеська журналістка звинуватила ТЦК у побитті свого сина

https://racurs.ua/ua/n203502-odeska-jurnalistka-zvynuvatyla-tck-u-pobytti-svogo-syna.html

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Одеська журналістка та письменниця Вікторія Колтунова повідомила, що 25 січня працівники ТЦК схопили її сина, вивезли за місто й побили.

За її словами, він мав документи, що підтверджували інвалідність II групи у його матері та дружини. Однак його, мовляв, близько трьох годин били й вимагали гроші.

Потім викинули на дорогу непритомним, вирішивши, що він помер. Люди викликали швидку допомогу, — додала жінка.

За її словами у сина лікарі виявили перелом трьох ребер, а в легені, яку прокололо ребро, стався крововилив. Крім того, в нього забій селезінки та струс мозку.

Як повідомили «Думській» в прес-службі мерії, Максим Колтунов поступив до 11-ї міської лікарні 23 січня з переломами 7−9 ребер ліворуч та пневмотораксом.

У відповідь на інформацію про нібито викрадення та побиття громадянина Максима Колтунова представниками ТЦК повідомляємо, що наразі здійснюється службова перевірка. Створена спеціальна комісія, яка вже розпочала збір доказів та опитування свідків, — йдеться у повідомленні Одеського обласного ТЦК.